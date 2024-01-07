قتيل بحادث صدم على اوتوستراد الجية

وجد جثّة على المسرب الغربي من الأوتوستراد الساحلي في الجية، وذلك نتيجة حادث صدم بحسب المعلومات الأولية، وقد حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات.

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