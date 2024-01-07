"حزب الله" طلب الابتعاد عن الأماكن التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي: العدو يكرر غاراته بهدف تأكيد القتل

أشار الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، إلى أن "العدو الإسرائيلي يعمد في اعتداءاته الجويّة على مناطقنا إلى تكرار الغارة على نفس الأماكن المُستهدفة في فتراتٍ زمنيةٍ متقاربةٍ تكادُ لا تتعدى الدقائق المعدودة بهدفِ تأكيد القتل وسفك الدماء".

ولفت إلى "أننا نهيب بِكُم أهلَنا الأعزاء، ومن بابِ الحرص على سلامتكم، أن تبتعدوا عن الأماكن التي يتّمُ إستهدافها وعدم الإقتراب منها أو التجمّع في محيطها، وترك الجهود الإغاثية للجهات المعنية المولجة بهذه المهمة".

وأضاف حزب الله: "غيرتكم وشهامتكم مورد اعتزاز، لكن أرواحكم أغلى من كل شيء وحفظها مسؤوليتنا جميعا".