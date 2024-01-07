أشار الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، إلى أن "العدو الإسرائيلي يعمد في اعتداءاته الجويّة على مناطقنا إلى تكرار الغارة على نفس الأماكن المُستهدفة في فتراتٍ زمنيةٍ متقاربةٍ تكادُ لا تتعدى الدقائق المعدودة بهدفِ تأكيد القتل وسفك الدماء".
ولفت إلى "أننا نهيب بِكُم أهلَنا الأعزاء، ومن بابِ الحرص على سلامتكم، أن تبتعدوا عن الأماكن التي يتّمُ إستهدافها وعدم الإقتراب منها أو التجمّع في محيطها، وترك الجهود الإغاثية للجهات المعنية المولجة بهذه المهمة".
وأضاف حزب الله: "غيرتكم وشهامتكم مورد اعتزاز، لكن أرواحكم أغلى من كل شيء وحفظها مسؤوليتنا جميعا".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" طلب الابتعاد عن الأماكن التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي: العدو يكرر غاراته بهدف تأكيد القتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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