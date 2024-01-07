الفصائل الفلسطينية: خطط الاحتلال لإنشاء إدارة سياسية تحت مسميات مدنية في غزة ستفشل

أشارت الفصائل الفلسطينية، إلى أن "خطط الاحتلال لإنشاء إدارة سياسية تحت مسميات مدنية في غزة ستفشل أمام صمود شعبنا ومقاومتنا". ولفتت إلى أن "الاحتلال يهدف لفرض واقع بغزة يديره ومن يخضع لإملاءاته عبر مسمى إدارة مدنية أو عشائرية"، موضحة أن "فشل العدوان جعل الاحتلال يستبق نتيجة الحرب بتشكيل إدارة مدنية للقطاع تحت سيطرته".

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