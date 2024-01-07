انت الان تتابع خبر باريس يمنح مبابي فرصة أخيرة ويحدد الخطة البديلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لذلك وضع باريس سان جيرمان خطة بديلة للتعامل في مرحلة "ما بعد مبابي"، في حال حسم أمره بمغادرة ملعب حديقة الأمراء في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي تعاقد مبابي بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم موقفه النهائي بعد، لكن الأقرب هو رحيله إلى خارج فرنسا.



وبعد فوز باريس بكأس السوبر الفرنسي اعترف مبابي بأنه ليس من المنطقي استمرار الغموض طويلا حول موقفه، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن سان جيرمان قدم له عرضا نهائيا للتجديد.

واعترف مبابي بأنه لا يريد تكرار معاناة 2022، إذ يرغب في بلوغ المرحلة الحاسمة من الموسم وهو غير مشتت التفكير، للتركيز على أهداف النادي الفرنسي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان لا يرغب أيضًا في الانتظار طويلًا، خشية التعرض لموقف محرج في نهاية المطاف يضعه في مرمى انتقادات الجماهير ويعرض مشروعه الرياضي للخطر.

وأضافت: "باريس بدأ في تصميم استراتيجية جديدة تتضمن وجود بديل جاهز لضمه (فورا) إذا رحل مبابي".

ولا يزال الرئيس ناصر الخليفي والإدارة التنفيذية لباريس يثقون في بقاء مبابي، لكن في ظل عدم وضوح الرؤية، أعدوا شبكة أمان اقتصادية ورياضية لتقليل الأضرار.

واستطردت: "كان تخلي كيليان عن مكافآت الولاء حاسمًا في هذا السياق"، وأكدت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان قدم عقدًا جديدًا طويل الأجل على طاولة مبابي، خاصة أن هناك رغبة قوية في بقائه.