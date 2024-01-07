بالصور.. محافظ أسيوط يشارك الأخوة المسيحيين فرحة عيد الميلاد المجيد



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية منفلوط للأقباط الأرثوذوكس.

قدم المحافظ التهنئة للأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والقساوسة والأخوة الأقباط وجميع الحضور، مؤكدًا أن مصر بلد الوحدة والسلام والأخوة، وأن ما يجمع أبناء الوطن من محبة وتعاون وتلاحم هو نموذج يحتذى به في العالم أجمع.

وأكد المحافظ على أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى النشء والأطفال، وغرس المفاهيم والقيم الجميلة وخاصة المتعلقة بالوطن، لأن ترسيخها في مرحلة الطفولة وتنشئة الطفل على الشعور بالوطنية وحب الوطن تساهم في بناء شخصيته وأن يكون صالحًا وقادرًا على تحمل المسئولية والمشاركة في نموه وتقدمه ورقيه بالجد والعمل والكفاح.

وقال المحافظ – خلال كلمته - أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع وإنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة في كل المناسبات ، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين أبناء الشعب المصري مسلمين والمسيحيين، داعياً الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا الحبيبة في خير وسلام موصيا نيافة الأنبا بالدعاء في صلاة القداس أن يحفظ مصر وينعم عليها بمزيد من الخير والإزدهار ،مؤكداً أن عيد الميلاد هو عيد لجموع الشعب المصري والفرحة للجميع وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده.

فيما رحب الأنبا ثاؤفيلس بزيارة المحافظ والوفد المرافق له للمطرانية اليوم لتقديم التهاني بمناسبة العيد ورغبتهم في مشاركتهم فرحتهم بالعيد والتي تعكس بدورها عمق المحبة والود والأخوة وحرصه الشديد على التواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين.