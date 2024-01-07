محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا جنوب المحافظة، حيث ترأس الأنبا اسطفانوس صلاة القداس، في حضور القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية، تعبيرًا عن الترابط والوحدة بين أبناء الوطن.

وفي عظته، رحب الأنبا اسطفانوس بحضور المحافظ والمسؤولين، معبِّرًا عن تقديره لتلك الزيارة والتفاعل الإيجابي. كما أشاد بالجهود المبذولة في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة.

شهد الحدث أيضًا حضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ، واللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إضافة إلى أعضاء البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ.