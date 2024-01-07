"صفاه والكهربا مقطوعه".. ضبط قاتل نجل عمله في "أسمنت" قنا



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

ضبطت المباحث الجنائية بقنا قاتل نجل عمه بطلقات نارية أثناء انقطاع التيار الكهربائي في قرية أسمنت في مركز نقادة غربي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بمقتل الشاب"أحمد.ع.ن"، يبلغ من العمر 35 عامًا، بطلقات نارية داخل قرية أسمنت في نقادة.

وكشفت التحريات برئاسة العقيد مصطفى بكري رئيس وحدة المباحث الجنائية فرع الجنوب والرائد أحمد هشام معاون أول مباحث مركز شرطة نقادة أن المتهم في إرتكاب الواقعة "محمد.م.م، يبلغ من العمر 25 عامًا، استغل فصل التيار الكهربائي وقتل نجل عمه بسبب خلافات عائلية وفر هاربًا.

ألقي القبض على المتهم خلال يومين وتم التحفظ على السلاح المستحدم في الواقعة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.