شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مصر فى تطوير القطاع الرياضى.. دراسة للمركز المصرى تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطت الدولة المصرية منذ عام 2014م دفعة قوية للملف الرياضي، وذلك لكونه أحد الملفات التنموية التي لم تلق قدراً كافياً من الاهتمام على مدار العقود الماضية، حيث قامت أجهزة الدولة في هذا السياق، بتنسيق عدد من المشروعات الهادفة لتطوير المنظومة الرياضية، والتي تكلفت خلال الفترة من 2014 إلى 2023 قرابة 22 مليار جنيه، وهو ما ساهم في رفع العدد الإجمالي للمنشآت الرياضية حتى أواخر 2021 إلى أكثر من 5200 منشأة، بزيادة نسبتها 5.6% عن عام 2014.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه ينظر لتطوير شبكة مراكز الشباب علي مستوى الجمهورية، أحد أهم الإنجازات المحققة في هذا الصدد، حيث تمكنت الدولة المصرية من رفع كفاءة ما يزيد على 70% من إجمالي المراكز الشبابية بعموم البلاد والبالغ عددها حتى 2022 قرابة 4400 مركز، فيما يُنتظر أن يَكتمِل تطوير باقي المراكز خلال العامين القادمين وفقا للخطط المعلن عنها، ولقد كان ملاحظ وجود اهتمام بالمراكز الشبابية في القرى، خاصة الواقعة منها ضمن قرى مشروع تطوير الريف المصري، حيث يتم تطوير ما مجموعه 1039 مركزا ضمن المرحلة الأولى من المشروع، من بينهم 266 مركزا جديدا تتم أضافتهم لأول مرة.

كما نجحت الدولة في توفير مرافق حديثة لخدمة مختلف الألعاب الرياضية على مستوى الريف والحضر، حيث جرى تدعيم الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمراكز الشبابية بما مجموعه 4295 ملعبا خماسية وقانونية، بالإضافة لإنشاء وتطوير 14 صالة مغطاة، فضلا عن تطوير ستة استادات قائمة، وهو ما مكن مصر في 2019 من استضافة كأس أمم أفريقيا، التي تعد أكبر بطولة كروية إقليمية في العام، وذلك في فترة قياسية لم تتجاوز ستة أشهر، بعد أن تم سحب التنظيم من إحدى الدول الأفريقية الأخرى، لعدم التزام تلك الدولة بمطلوبات واشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

كما توجهت الدولة أيضاً لدعم الكوادر الرياضية والأبطال الأولمبيين، من خلال إمداد عدد كبير من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بالتجهيزات والمعدات اللازمة لتدريب هؤلاء اللاعبين، وهو ما ساهم في بدوره في زيادة نصيب مصر الميداليات الإقليمية والدولية إلى 2,099 ميدالية، وذلك بين الأعوام 2018 و2020 فقط.