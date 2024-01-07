شكرا لقرائتكم خبر عن العربى الناصرى: لا نقبل إلا بتحرير فلسطين كاملة.. وإسرائيل تعادى الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الحزب العربى الناصرى برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، التصريحات المستفزة التي تصدر عن الكيان الصهيوني بشأن تهجير أهل غزة، مؤكدا أن هذه التصريحات مرفوضة تماما وتفضح المخططات الخبيثة للاحتلال، كما أنها توسع دائرة الصراع وتزيد الأمور تعقيدا وتساعد عن تصاعد التوتر داخل المنطقة بأكملها.

وقال "أبو العلا" في تصريحات لـ"الخليج 365" نحن لا نقبل إلا بتحرير أرض فلسطين كاملة، مؤكدا أن الأوضاع في قطاع غزة من تراجع الأوضاع الإنسانية ومزيد من سقوط أبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء ونزيف الدماء يؤكد للعالم أجمع أن إسرائيل تعادي الإنسانية جمعاء.

ووجه رئيس الحزب العربى الناصري تحية إلي شعب فلسطين على صموده ضد العدوان الإسرائيلي، موضحا أن شعب فلسطين الوحيد القادر على تحديد مصيره، مثمنا جهود مصر الحثيثة لدعم الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح.