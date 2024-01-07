قاآني عزّى هنية بالعاروري: العدو باغتياله لقادة المقاومة يسعى لتخفيف هزيمته الثقيلة في غزة

أكّد قائد قوّة القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قاآني، أنّ "العدو الصهيوني في اغتياله لقادة المقاومة يسعى لتخفيف هزيمته الثقيلة في قطاع غزة والضفة الغربية، وطبعًا إنّ هذه الهزيمة غير قابلة للترميم".

كلام قاآني جاء في رسالة تعزية وجهها إلى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، معزيًا بنائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري الذي تم اغتياله في الضاحية الجنوبية من قبل الجيش الإسرائيلي.

وشدّد قاآني، في الرسالة تعزية، على دور العاروري في مواجهة إسرائيل، وأكّد أنّه "ضيَّق الساحة على الكيان في الضفة"، مشيرًا إلى أنّ في "ملفه الساطع طوفان الانتفاضة الأولى وانتفاضة الأقصى وانتفاضة القدس".

وأوضح أنّ "العالم سيشهد كيف سيتحول إخوة الشهيد العاروري إلى كابوس لهذا الكيان القاتل للأطفال"، مشيرًا إلى أنّ العاروري "ودّع الأمة وهو غير خائف على مصير المقاومة ومستقبلها".