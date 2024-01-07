شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة التأخر فى تقديم الإقرارات عن ضريبة المرتبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عقوبة القيام بعدد من الأفعال، التي تعتبر جريمة بحكم القانون، حيث نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة "مقابل تأخير أو ضريبة إضافية" كل من: