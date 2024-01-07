شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة فى الشأن الدولى: إسرائيل ستفشل فى مخطط تهجير أهالى غزة.. ومصر تحمى القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة عقيلة دبيشي، الخبيرة في الشئون الدولية ومدير المركز الفرنسي للدراسات ، إن ما حدث من انفجارات في إيران ولبنان، يؤكد أن إسرائيل فشلت في علمياتها العسكرية على قطاع غزة، مؤكدة أن تل أبيب تحاول نقل الحرب إلى خارج فلسطين، بعد فشلها في خططها العسكرية على قطاع غزة

وأضافت في تصريح لـ"الخليج 365" أن إسرائيل ستفشل في تهجير الفلسطينيين من غزة، خاصة مع تمسك الغزاويين بأرضهم، وفشلت في حملتها العسكرية، وأن تل أبيب أصبحت منعزلة بعد أن فقدت حلفائها وفقدت أي تأييد أو تحالف دولي.

واثنت على الدور المصري الذي تقوم به الدولة وقيداتها السياسية من أجل حماية القضية الفلسطينية من التصفية أو محاولات التهجير التي تخطط لها إسرائيل من حين لآخر ، وخاصة أن الدولة المصرية مدركة على هذا المخطط، وأعلنت عن رفضه بشكل قاطع طوال الفترة التي تشهد فيها غزة أحداث مأساوية، لافتة أن أي محاولات لإفراغ غزة من شعبها سينهي حلم الدولة الفلسطينية، ويعفي إسرائيل أيضًا من مسؤولياتها القانونية على اعتبارها سلطة احتلال.