نقلت وكالة "بترا" عن مصدر عسكري في الأردن تأكيده مقتل 5 أشخاص والقاء القبض على 15مهربا وإصابة آخر، في اشتباكات خاضتها القوات الأردنية مع مجموعات مسلحة على الحدود السورية.
وشدد المصدر العسكري على انه "بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت من طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السوري بعد أن استمرت الاشتباكات معها منذ ساعات ما قبل فجر يوم السبت".
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 5 أشخاص وإلقاء القبض على 15 مهربا وإصابة آخر من المهربين، وضبط 627000 حبة كبتاغون و3439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلّحة على الحدود الشمالية للأردن، وذلك ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأضاف المصدر أنه لم ينتج عن الاشتباكات التي خاضتها القوات المسلّحة على الحدود مع المجموعات المسلحة والمهربين أية إصابة بين صفوف عناصر الجيش الأردني.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأردني: مقتل 5 أشخاص والقبض على 15 مهربا في مواجهات واسعة على الحدود السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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