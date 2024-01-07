"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة لن تستطيع تزويد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية لأنظمة "باتريوت" قريبا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة لن تتمكن في القريب العاجل من تزويد أوكرانيا بصواريخ لأنظمة "باتريوت" الاعتراضية المضادة للطائرات.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون أن "كلفة الصاروخ تتراوح ما بين 2 و 4 ملايين دولار، ولن تكون الولايات المتحدة قادرة على إمداد بطاريات باتريوت الأوكرانية بهذه الصواريخ قريبا".

ولفت تقرير خدمة أبحاث الكونغرس إلى أن رادار باتريوت يبلغ مداه أكثر من 93 ميلاً (150 كم) ويمكنه تتبع ما يصل إلى 100 هدف في آن واحد، كما أنه يوفر بيانات التوجيه الصاروخي للعديد من الصواريخ الاعتراضية.