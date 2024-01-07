رئيسة وزراء بنغلادش تصف حزب المعارضة الرئيسي بأنه "منظمة إرهابية"

وصفت رئيسة وزراء بنغلادش شيخة حسينة حزب المعارضة الرئيسي بأنه "منظمة إرهابية" في وقت تشهد البلاد انتخابات برلمانية قاطعتها المعارضة. واكدت شيخة حسينة بعد الإدلاء بصوتها أن "الحزب الوطني البنغلادشي منظمة إرهابية" مضيفة "أبذل قصارى جهدي لضمان استمرار الديمقراطية في هذا البلد و الانتخابات ستكون حرة ونزيهة".

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