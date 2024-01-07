"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا والعرقوب

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا عن ان "الهدوء الحذر لا يزال يخيم على المنطقة الحدودية الجنوبية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري، وحتى مزارع شبعا العرقوب ومرتفعات جبل الشيخ".

ولفت الى ان "هذا الهدوء المشوب بالحذر والترقب الشديدين لم يغب عنه التحليق المكثف والمتواصل طوال ساعات الليل وحتى الفجر، منفذا طلعات استكشافية على علو منخفض فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا امتدادا حتى مرتفعات برغز والاحمدي وجبل صافي في البقاع الغربي".