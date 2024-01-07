هجوم صاروخي يستهدف شرق أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول منطقة دونيتسك، إن ضربة صاروخية أودت بحياة 11 شخصا وتسببت في إصابة عشرة في مدينة بوكروفسك بشرق أوكرانيا وحولها.

وكتب المسؤول على تيليجرام "11 قتيلا،. هذا ما نتج حتى الآن عن الضربات على منطقة بوكروفسك".