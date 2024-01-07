"وول ستريت جورنال": أوكرانيا بدون دعم الدول الغربية ستضطر لطباعة النقود لسد العجز

اشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الى أن "أوكرانيا بدون دعم الدول الغربية ستضطر لخلق مخاطر جسيمة لاقتصادها من خلال خفض الإنفاق في الميزانية أو طباعة النقود لسد العجز".

ولفتت الى ان "في المستقبل القريب ستكون أوكرانيا أكثر عرضة للخطر في ظل انخفاض الدعم الغربي والقلق المتزايد من التغير المحتمل في الرأي العام في الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية عام 2024. وبدون الدعم ستضطر أوكرانيا إلى خفض إنفاق الميزانية أو حتى طباعة النقود لسد العجز، مما يشكل مخاطر جسيمة بالنسبة لاقتصادها".

كما اوضحت أن "الاستثمارات الأوكرانية في قدراتها الصناعية الدفاعية لن تتمكن من وضعها على قدم المساواة مع المجمع الصناعي العسكري الروسي".

ولم يوافق الكونغرس الأميركي حتى الآن على طلب البيت الأبيض تقديم مساعدات جديدة لكييف. وأعلنت الإدارة الأميركية أنها لن تتمكن من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا دون موافقة المشرعين.