افاد موقع "أكسيوس" رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أبلغ عائلات 6 رهائن أميركيين وإسرائيليين أن مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري عقد أكثر التوصل لاتفاق، مشيرا الى ان "ال ثاني أطلع عائلات 6 رهائن على تحديات تواجهها بلاده في جهود التوصل لاتفاق".

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس: رئيس الوزراء القطري أبلغ عائلات 6 رهائن أميركيين وإسرائيليين أن مقتل العاروري عقد أكثر التوصل لاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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