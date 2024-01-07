رئيسي: ايران حصلت على العديد من التقنيات المتطورة وقامت بتوطين الصناعات الخاصة بالمجالات النووية

اشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الى إن "إيران حصلت على العديد من التقنيات المتطورة وقامت بتوطين الصناعات الخاصة بالمجالات النووية"، مؤكدا أن "إيران أصبحت دولة متطورة تمتلك تقنيات حديثة بجهود شبابها وبينما تم تحقيق إنجازات حقيقية، فإن هناك إنجازات أخرى يجري العمل على تحقيقها".

ولفت الى ان "الصناعة النووية في إيران لها طابع سلمي، ورغم ذلك كانت هناك محاولات لتدميرها عن طريق اغتيال العلماء النوويين".

بدورها اشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان يلخص تقريرا سريا للدول الأعضاء، الى إن "إيران زادت إنتاجها من اليورانيوم العالي التخصيب وأنها تقوم بالتخصيب إلى ما يصل إلى 60 في المئة، أي ما يقرب من 90 في المئة تقريبًا من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة، في مجمع نطنز وفي محطة فوردو".

ووفقاً للتعريف النظري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن نحو 42 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هي الكمية التي لا يمكن استبعاد صنع قنبلة نووية بها.