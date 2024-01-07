موقع والا: 3 وزراء من حزب المعسكر بزعامة غانتس لن يشاركوا في جلسة الحكومة اليوم بسبب التهجم على رئيس الأركان

كشف موقع والا العبري بأن " 3 وزراء من حزب المعسكر بزعامة بيني غانتس لن يشاركوا في جلسة الحكومة اليوم بسبب التهجم على رئيس الأركان".

وفي وقت سابق، كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن رسالة وجهها 169 قائدا عسكريا سابقا لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي عبّروا فيها عن دعمهم له بعد هجوم بعض وزراء حكومة بنيامين نتانياهو له قبل أيام في اجتماع مجلس الوزراء، وسط تفاقم الخلاف بين الجيش الإسرائيلي والحكومة؛ بسبب لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها هاليفي للبحث في أسباب أحداث 7 تشرين الأول الماضي، في إشارة إلى معركة طوفان الأقصى.

وذكر الموقّعون على الرسالة أنهم شاهدوا "بحزن الجبهة التي فتحها الوزراء لهزيمة الجيش ورئيس أركانه".

وكان اجتماع المجلس الوزاري المصغر انتهى اول من أمس عقب خلافات حادة بين هاليفي وعدد من الوزراء؛ بسبب تشكيل فريق للتحقيق بأحداث 7 أكتوبر الأول الماضي، الأمر الذي دفع نتانياهو لفض الاجتماع الذي كان مقررا لبحث مرحلة ما بعد الحرب على غزة.

ووفقا لموقع والا الإسرائيلي، فقد شهدت الجلسة مشادات حادة وصراخا، وهو ما دفع نتانياهو إلى وقفها، مشيرا إلى أن وزراء بالمجلس المصغر هاجموا رئيس هيئة الأركان هاليفي بسبب تعيين شاؤول موفاز -الذي أشرف على تنفيذ خطة الانسحاب أحادي الجانب من غزة في 2005- على رأس فريق التحقيق.