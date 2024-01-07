كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن تقييم استخباري أميركي يفيد بأن "نجاح إسرائيل في حرب ضد حزب الله وسط القتال المستمر بغزة سيكون صعبا"، معتبرا ان "حديث إسرائيل عن توسيع الحرب لتشمل لبنان يثير قلق الولايات المتحدة". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم ان "ارتفاع حدة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله أثار انتقادات من واشنطن"، مشيرين الى ان "الجيش الإسرائيلي ضرب مواقع للجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ 7 تشرين الاول".

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست عن تقييم استخباري أميركي: حديث إسرائيل عن توسيع الحرب لتشمل لبنان يثير قلق الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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