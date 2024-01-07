إسرائيل تنشر صورة تزعم أنها لقائد "كتائب القسام" محمد الضيف



نَشَرَ جيش الاحتلال الإسرائيلي صورة من المفترض أنها تظهر قائد “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، محمد الضيف، وتمت مشاركة الصورة على نطاق واسع، مساء السبت.



وتظهر الصورة رجلاً رمادي الشعر ملتحياً يحمل نقوداً في يده اليسرى وكوباً بلاستيكياً في يده اليمنى.



وحتى بداية الحرب في غزة، كانت لدى إسرائيل صور قديمة للغاية للرجل الذي ينظر إليه باعتباره أحد العقول المدبرة للهجمات المباغتة التي شنتها “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.



وظهرت صورة أحدث للضيف في كانون الأول/ ديسمبر، الذي يوصف بأنه “شبح” نجا من محاولات إسرائيلية عديدة لاغتياله.



وتشتبه إسرائيل في أنه فقد واحداً أو أكثر من أطرافه، لكن في كانون الأول/ ديسمبر، عثر جيش الاحتلال على مقطع مصور له تبدو فيه جميع أطرافه سليمة، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، مساء السبت، إن الجيش عثر على حواسب وخرائط وأجهزة مذياع في قطاع غزة بها ملايين الملفات الرقمية التي تضم معلومات استخباراتية.



(د ب أ)