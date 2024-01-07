الطائرة الإغاثية السعودية الـ 38 تغادر الرياض إلى مطار العريش اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 38 متجهة إلى مطار العريش الدولي، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها 23 طنا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

هبطت بمطار العريش بشمال سيناء منذ 12 أكتوبر 2023 حتى اليوم 460 طائرة نقلت مساعدات ومواد إغاثية لقطاع غزة، وشخصيات عالمية مهمة ووفود رسمية وسفراء استقبلتهم محافظة شمال سيناء، لتفقد معبر رفح وتجهيزات مصر للمساعدات ومسار تحركها من العريش إلى رفح وصولا لقطاع غزة، بينها 377 طائرة نقلت مساعدات.

واستقبل مطار العريش خلال الساعات القليلة الماضية طائرة قادمة من المملكة العربية السعودية حملت 26.163 طن مساعدات غذائية وإغاثية، و تعتبر الطائرة رقم 37 ضمن الجسر الجوي السعودي المخصص لاغاثة الشعب الفلسطيني، كما وصلت طائرة من قطر تحمل 36.909 طن مساعدات طبية و غذائية وإغاثية، ووصلت طائرة من بلجيكا تتبع الاتحاد الأوروبي تحمل 50.329 طن مواد طبية وغذائية ووصلت طائرة من اثيوبيا تتبع منظمة اليونيسيف و تحمل 86.393 طن لبن اطفال ، ووصلت طائرة من دولة الإمارات العربية المتحدة و تحمل 24.510 طن خيام وأدوية.

فيما أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، إن إجمالي شاحنات المساعدات القادمة عبر بوابة معبر رفح التجاري منذ بدء دخول المساعدات بتاريخ 21/10/2023 وصلت إلى 5294 شاحنة، وهي مصنفة 397 شاحنة مستلزمات طبية، 211 شاحنة أدوية، 53 شاحنة أجهزة طبية (أسرة طبية، معدات)، 2614 شاحنة مواد غذائية، 833 شاحنة مياه، 179 شاحنة أدوات / مواد نظافة، 59 شاحنة أدوات مطبخ، 94 شاحنة ملابس أحذية، 2 شاحنة حقائب، 205 فرشات، 497 بطانيات الحفة سجاد، 119 شاحنة خيام، 6 شاحنات شوادر، 1 شاحنة أجهزة كهربائية طاقة شمسية، بالإضافة لـشاحنات المحروقات وهي 1896 طن غاز، و3.793.167.00 لتر وقود، بالإضافة لـسيارات الإسعاف وعددها81 سيارة.