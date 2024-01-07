وزيرة خارجية ألمانيا تبدأ اليوم جولة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بريبوك مجددا إلى إسرائيل ودول أخرى بالشرق الأوسط اليوم الأحد على خلفية الحرب في غزة.

وسوف تتوجه بيربوك فيما بعد إلى جنوب شرق آسيا. وتستمر جولة الوزيرة الألمانية في المنطقتين أسبوعا.

وفي مستهل الزيارة تعتزم بيربوك الالتقاء بنظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإجراء مباحثات.

ومن المقرر أيضا أن تلتقي وزيرة الخارجية الألمانية بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج.

وخلال كلا اللقائين من الممكن أن يتم بحث المساعي لأجل إطلاق سراح الرهائن الذين تم اختطافهم من جانب حركة حماس، ومناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وكذلك إمكانية تنفيذ حل الدولتين بعد انتهاء الحرب.

وبحسب تصريحات متحدث باسم الخارجية الألمانية، تعتزم بيربوك إجراء محادثات مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وشخصيات أخرى غدا الاثنين.

ومن المقرر بعد ذلك إجراء مباحثات في مصر مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

كما تعتزم بيربوك زيارة لبنان أيضا قبل التوجه إلى الفلبين وماليزيا وسنغافورة في منتصف الأسبوع.