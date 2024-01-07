افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن الجيش الاسرائيلي يمنع فرق شركة الكهرباء من إصلاح اعطال في الشبكة المتضررة بفعل الغارات الجوية في بلدة حولا، بإستهداف محيطهم بثلاث قذائف رغم مرافقتهم من قبل اليونيفيل والجيش اللبناني"، مشيرا الى "اصابة احدى اليات اليونيفيل بشظية في الزجاج".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش الاسرائيلي منع فرق شركة الكهرباء من إصلاح اعطال في الشبكة المتضررة في بلدة حولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.