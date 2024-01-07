جيش كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية قصفت مجدداً بالمدفعية شمال جزيرة يونبيونغ ببحر الشمال

افادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن "كوريا الشمالية أجرت مناورات بالذخيرة الحيّة عند سواحلها الغربية، في ثالث يوم على التوالي من التدريبات العسكرية قرب الحدود البحرية المتنازع عليها مع سيول".

وذكرت "يونهاب" نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن "كوريا الشمالية تجري مناورات بالذخيرة الحيّة على الساحل الغربي"، دون نشر تفاصيل إضافية.

ونقلت عن جيش كوريا الجنوبية قوله إن كوريا الشمالية قصفت مجدداً بالمدفعية شمال جزيرة يونبيونغ ببحر الشمال.

وأوصى مسؤولون محليون في كوريا الجنوبية سكان الجزر الحدودية البحرية بـ"أخذ الحيطة والحذر بشأن النشاطات في الهواء الطلق".