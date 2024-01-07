للتنقيب عن النفط.. توقيع اتفاقية امتياز بين عمان وشركات لبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، الأحد، إن وزارة الطاقة والمعادن وقعت اتفاقية امتياز للتنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في منطقتي الامتياز رقمي 38 و74 بمحافظة ظفار مع الشركة اللبنانية سي سي اينرجي للتطوير.

وذكرت الوكالة، بحسب شبكة سكاي نيوز، أن الشركة اللبنانية ستقوم بإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والمسوحات الزلزالية اللازمة لعمليات تنقيب واستكشاف النفط والغاز.

وتبلغ مساحة المنطقة رقم 38 حوالي 17,425 كيلومتر مربع، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة ظفار، بينما تقع منطقة الامتياز رقم 74 في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة ظفار وتبلغ مساحتها 3064 كيلومترا مربعا.

وتسعى سلطنة عمان إلى توسيع عمليات الاستكشاف والتنقيب عن ثروات النفط والغاز، وتعزيز قدراتها الإنتاجية في هذا القطاع، بحسب ما قاله وزير الطاقة والمعادن العماني سالم بن ناصر العوفي.

وقال مروان شفيق سلوم، الرئيس التنفيذي لشركة "سي سي اينرجي ديفالوبمنت": "إن الشركة تمتد شراكتها مع وزارة الطاقة والمعادن لأكثر من 15 عاما والتي تتمثل في استثماراتها في منطقتي الامتياز 3 و4". وأضاف أنه يتطلع أن يسهم توقيع الاتفاقية لمنطقتي الامتياز 38 و74 في تعزيز استثمارات الشركة في سلطنة عُمان خلال السنوات المُقبلة.