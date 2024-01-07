3 مستندات مطلوبة.. خطوات استخراج شهادة تحركات أونلاين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

خدمات إلكترونية عدة تقدمها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، للتسهيل على المواطنين وعلى رأسها استخراج شهادت التحركات.

يحتاج المواطن إلى شهادة التحركات بناءً على طلب بعض الجهات مثل السفارات الأوروبية أثناء استخراج التأشيرة.

الشهادة تصدر لمقدم الطلب أو من ينوب عنه، بحسب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.

خطوات استخراج شهادة التحركات أونلاين:

1- تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط (https://emoves.moi.gov.eg/).

2- ملء طلب شهادة التحركات وإرفاق الأوراق (صورة جواز سفر - صورة بطاقة الرقم القومي - خطاب موجه من الجهة الطالبة).

3 - دفع رسوم الخدمة

4 - تحديد موقع استلام الخدمة من مقر الإدارة العامة للجوازات أو في المنزل

وتصل شهادة التحركات إلى المنزل خلال 3 أيام في حالة "الطلب المستعجل".