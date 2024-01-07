شاهد.. الفيضانات تغرق إنجلترا: تضرر ألف منزل و315 تحذيرًا للسكان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تعرضت مناطق واسعة من وسط وجنوب إنجلترا لفيضانات عارمة جراء العاصفة "هينك" التي ضربت المملكة المتحدة برياح قوية وأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات.

وأصدرت السلطات البريطانية فى إنجلترا 302 تحذير من الفيضانات في إنجلترا و13 تحذير فى ويلز وسط توقعات خبراء الأرصاد باستمرار هطول الأمطار التى تصل لحد السيول، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

وأدت سلسلة من العواصف في الأسابيع الأخيرة إلى هطول أمطار طويلة بدأت يوم الخميس على أرض مشبعة وسرعان ما تسببت في فيضان الأنهار والممرات المائية الممتلئة بالفعل عبر إنجلترا وويلز.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عن مسؤولين قولهم، إنه تم إبلاغ السكان الذين يعيشون في نوتنجهام وسط البلاد، بالاستعداد لإخلاء منازلهم، في ظل الارتفاع الكبير لمنسوب نهر ترنت.

وغمرت المياه المنازل في جميع أنحاء منطقة ميدلاندز يوم الخميس، بينما غمرت المياه أجزاء من جنوب إنجلترا بما في ذلك جلوسيسترشاير.

وقالت وكالة البيئة البريطانية، في تحذير لها أمس السبت، إنه من المحتمل أن تستمر التأثيرات في معظم أنحاء إنجلترا خلال الأيام الـ 5 المقبلة ويأتي ذلك بعد الاضطراب الناجم عن الرياح القوية والأمطار الناجمة عن العاصفة هينك في وقت سابق من الأسبوع، والتي تركت الأرض مشبعة وأكثر عرضة للفيضانات.

غمرت المياه الأنهار الرئيسية في أنحاء بريطانيا يوم الجمعة بعد هطول أمطار غزيرة وأصدرت الحكومة أكثر من 300 تحذير من الفيضانات وأعلنت شركات السفر اضطرابات خطيرة وتعرض نحو ألف منزل لأضرار حتى الآن.

وشهدت أجزاء من جلوسيسترشاير وأوكسفوردشاير ارتفاعًا في مستويات الأنهار خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع استمرار تأثر مناطق لينكولنشاير ونوتنجهامشاير أيضًا.

وأشار البيان، إلى احتمالية أن تتراجع المخاطر مع انخفاض منسوب المياه خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى احتمال أن تستمر تأثيرات الفيضانات في معظم أنحاء إنجلترا خلال الأيام الخمسة المقبلة حيث تستجيب بعض الأنهار الكبيرة ببطء للأمطار الأخيرة والمتوقعة والعديد من الأنهار مرتفعة وستظل كذلك لعدة أيام.