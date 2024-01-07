الأمن العام يضبط 8 أشخاص هاربين من أحكام قضائية بالحبس 319 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مدير قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 8 أشخاص هاربين من أحكام قضائية بالحبس 319 سنة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن ضبط شخص بدائرة مركز شرطة الأقصر، محكوم عليه بالحبس 35 سنة و3 أشهر في 14 قضية " تبديد ".

وتم ضبط شخص بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 35 سنة وكفالة مالية في 46 قضية "تبديد".

كما تم ضبط أحد الأشخاص، بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 30 سنة وكفالة مالية في 34 قضية "تبديد".

كما ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 18 سنة وكفالة مالية في 30 قضية "تبديد"، وعامل بإحدى الشركات بدائرة مركز الدلنجات بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 10 سنوات وكفالة مالية في 30 قضية "تبديد".

وضبط مقاول بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، محكوم عليه بالحبس 62 سنة وشهر وكفالات مالية في 52 قضية "إيصال أمانة - تبديد – شيك".

كما تم ضبط مالك مؤسسة لتجارة الحديد بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، محكوم عليه بالحبس 39 سنة وكفالات مالية في 32 قضية إيصال أمانة - تبديد - شيك - ضرب - سرقة تيار كهربائي.

وتم ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، محكوم عليه بالحبس 90 سنة وكفالات مالية في 45 قضية "شيكات".

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.