شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا لهم عاما سعيدا مباركا، ودوام الخير والبركة لمصر وشعبها.

وقال "محسب"، إن مشاعر الإخاء تتجلي بين عنصري الأمة في المناسبات الدينية التي تختلط فيها مشاعر المحبة والتسامح إيمانا بوحدة المصير بين أبناء الشعب المصري دون أن يكون اختلاف الدين أو المذهب مؤثرا فيها، راجيا من الله تعالي أن يديم علي مصر نعمة الأمن والاستقرار والترابط بين أبنائها. "

كما توجه النائب أيمن محسب، إلي الله بالدعاء بأن تتمكن مصر خلال العام الجديد من تخطي التحديات التي تواجهها، وأن تواصل مسيرة البناء والنهضة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي تتمكن من العبور إلي الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها كل مصري.