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شابة عراقية "كفيفة" تناشد لحضور كأس آسيا: مباراة واحدة على الأقل (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 –

ناشدت الشابة العراقية الكفيفة ديار، القائمين على بطولة كأس آسيا والاتحاد العراقي لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة ودولة قطر، من أجل الحضور ومساندة المنتخب العراقي في البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من 12 يناير/ كانون الثاني الجاري وحتى 10 فبراير/ شباط القادم.

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رياضة

2024-01-07 | 11:09

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الخليج 365 – رياضة

ناشدت الشابة العراقية الكفيفة ديار، القائمين على بطولة كأس آسيا والاتحاد العراقي لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة ودولة قطر، من أجل الحضور ومساندة المنتخب العراقي في البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من 12 يناير/ كانون الثاني الجاري وحتى 10 فبراير/ شباط القادم.

"ديار" طلبة جامعية مرحلة الأولى آداب إنكليزي وعاشقة لكرة القدم وخصوصاً للمنتخب الوطني العراقي وكانت حاضرة في كأس الخليج التي أقيمت في محافظة البصرة وتوج أسود الرافدين به.

وتقول الشابة "ديار" في مناشدتها، "أريد ان أوصل رسالة للقائمين على بطولة كأس آسيا والاتحاد العراقي لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة ودولة قطر، بتسهيل وصولي الى قطر والتواجد في مباريات البطولة".


وتضيف ديار وهي مرتدية قميص المنتخب العراقي، "أعلم ان المعنيين لم يقصروا عند سماع مناشدتي وأريد الحضور مباراة واحدة على الأقل بطولة كأس آسيا".

يذكر أن المنتخب العراقي يخوض منافسات كأس آسيا 2023 بقطر في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات إندونيسيا واليابان وفيتنام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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