انت الان تتابع خبر تقرير 2024.. تسجيل رابع انخفاض لمؤشر الهجرة في العراق منذ 1989 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبلغ معدل الهجرة في العراق 0.316 لكل 1000 نسمة لعام 2024، بانخفاض قدره 31.3٪ عن عام 2023، بحسب موقع ماكرو تريندز.

وكان معدل الهجرة الصافي للعراق عام 2023 قد بلغ 0.460 لكل 1000 نسمة، بزيادة قدرها 12.47% عن عام 2022، الذي بدوره كان قد بلغ 0.409 لكل الف نسمة بزيادة قدرها 13.93% عن عام 2021، والذي أيضا جاء بدوره 0.359 لكل الف نسمة بزيادة قدرها 16.56% عن عام 2020.



وكان معدل الهجرة انخفض في العراق عام 1989، ومن ثم ارتفع عام 1999، وانخفض أيضا عام 2009 ليعود للارتفاع عام 2012، وعاد للانخفاض في 2014 ليرتفع نسبيا في 2019، حتى عودته للانخفاض في مؤشر 2024.