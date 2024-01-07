شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: الأحداث الأخيرة نبهت بأهمية ما تقوم به الدولة فى تنمية سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، أن الأحداث الأخيرة التي حدثت في الحدود الشرقية الشمالية لمصر نبهت إلى أهمية ما تقوم به الدولة المصرية من جهود في تنمية سيناء طوال الفترة الماضية.

وأضاف "هلال"، أن الدولة تقوم بجهود غير عادية وحجم الإنفاق الذى تم في الفترة السابقة والموضوع في الميزانية في خلال الفترة المقبلة يتعدى التريليون جنيه مصري في تنمية سيناء، وأن الدولة مقدرة لأهمية تنمية سيناء وهو ما يظهر خاصة في ظل الأحداث الحالية التي يشهدها العالم توضح مدى أهمية تنمية سيناء، وتشجيع انتقال وتوطين المصريين في سيناء، وفتح مجالات الاستثمار فيها والاهتمام بالبنية التحتية، وخلال الفترة القادمة ستشهد التنمية في سيناء طفرة كبيرة.

وأشار إلى أنه لا ننسى قانون تنمية سيناء والنص فيه إلى عدم تملك غير المصريين للأراضى في سيناء، والذى ينبهنا بالرؤية المستقبلية للقيادات المصرية للأوضاع العامة، حيث أن سيناء كانت أهملت لفترة كبيرة وشمال سيناء تحديدا كانت من ضمن النقاط التي حاول أعداءنا اختراقها وزرع بؤر إرهابية ومقدرين مدى التكلفة البشرية والمادية التي تكبدتها الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب واستطاع الجيش المصري أن ينحر الإرهاب في سيناء ويقضى عليه.

جدير بالذكر أنه تشهد شمال سيناء حركة سريعة للغاية لتنفيذ مجموعة من المشروعات الأساسية بعدد من المحاور الخدمية والتي يأتي على رأسها محور زيادة الرقعة الزراعية، فقد تم البدء بالمشروع القومى لتنمية سيناء وتوصيل مياه النيل لسيناء عبر ترعة السلام التى دعمت استصلاح 400 ألف فدان تم ضمهم إلى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدان بالمحافظات المجاورة و275 ألف فدان داخل شمال سيناء، كما تم رصد قرابة 750 مليار جنيه للمشروعات التنموية في سيناء.

وبلغ عدد المشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء 152 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة بخطة عام 22/2023 بحجم استثمارات تبلغ 7,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 27,4% عن خطة 21/2022، وفق الموازنة العامة المصرية، وفيما يخص محافظة جنوب سيناء فإن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 208 مشروعًا، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة 9,2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 124% عن خطة عام 21/2022.