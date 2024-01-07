شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: مشاركة الرئيس السيسى فى الاحتفال بعيد الميلاد تؤكد حرصه على وحدة النسيج المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لمشاركة وتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد تؤكد حرص الرئيس السيسي على الحفاظ على وحدة نسيج الدولة المصرية، لافتة الي أن الرئيس دائما ما يكون في مقدمة صفوف المهنئين بأعياد الأخوة الأقباط.

وأضافت مديح في بيان لها، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد، عكست روح الوحدة والترابط بين نسيج الأمة المصرية، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس خلال قداس عيد الميلاد، تضمنت رسائل هامة، عن موقف مصر من الأزمة في غزة، فضلا عن الحديث عن الأزمة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكدت على وحدة وترابط الشعب المصري بنسيجيه، وأننا جميعا شعب واحد، موضحة أن الجميع حريص على الوحدة الوطنية على مدار تاريخ مصر، ولم تنجح محاولات أهل الشر في التفرقة بين المصريين أو إحداث فتنة بينهم.

وقدمت رئيس حزب مصر أكتوبر، خالص التهنئة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية لهم عيدا سعيدا، مؤكدة أن زياردة الرئيس لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد يعطي رسالة للعالم بأننا شعب واحد ونسيج وطني واحد.