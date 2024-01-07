سلمان للإغاثة يسير الباخرة الخامسة لإغاثة الفلسطينيين في غزة

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم، الباخرة الإغاثية السعودية الـ 5 ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متجهة إلى ميناء بورسعيد في مصر. وتحمل الباخرة على متنها مساعدات إغاثية تزن 400 طن تشتمل على مواد غذائية ومواد إيوائية كالخيام والبطانيات ومواد طبية مثل الأجهزة التنفسية و 300 أسطوانة أكسجين، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.



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