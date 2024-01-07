تقرير صادم: إيلون ماسك مدمن على 5 أنواع من المخدرات

وقالت الصحيفة إن "ماسك يتعاطى عدة أنواع من المخدرات، بما في ذلك عقار إل إس دي والكوكايين والإكستاسي والفطر والكيتامين”، مبينة أن "استخدام ماسك للمخدرات يثير قلق القادة في شركتي تيسلا وسبيس إكس".
وبينت أن "إيلون ماسك وأنصاره يقدمون عدة تفسيرات لوجهات نظره المتناقضة، وخطابه غير المنقّح، وتصرفاته الاستفزازية، إنها تعبير عن إبداعه، أو نتيجة لتحديات صحته العقلية، أو تداعيات التوتر الذي يعاني منه، أو الحرمان من النوم".
وأشارت الصيحفة أن "بعض المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في شركاته وغيرهم من المقربين من الملياردير أعربوا عن قلقهم المستمر من تعاطيه المخدرات".
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