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تقرير صادم: إيلون ماسك مدمن على 5 أنواع من المخدرات

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نشرت صحيفة ‏"وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا عن حياة الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس"، وشركتي "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون ماسك، مدعية أنه يتعاطى المخدرات بأنواعها المختلفة، مشيرة إلى أن استمرار تعاطيه المواد المخدرة يثير غضب قادة الشركات، لفتت إلى أن أن تصرفاته تهدد مستقبل شركاته بالضياع.

وقالت الصحيفة إن "ماسك يتعاطى عدة أنواع من المخدرات، بما في ذلك عقار إل إس دي والكوكايين والإكستاسي والفطر والكيتامين”، مبينة أن "استخدام ماسك للمخدرات يثير قلق القادة في شركتي تيسلا وسبيس إكس".

وبينت أن "إيلون ماسك وأنصاره يقدمون عدة تفسيرات لوجهات نظره المتناقضة، وخطابه غير المنقّح، وتصرفاته الاستفزازية، إنها تعبير عن إبداعه، أو نتيجة لتحديات صحته العقلية، أو تداعيات التوتر الذي يعاني منه، أو الحرمان من النوم".

وأشارت الصيحفة أن "بعض المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في شركاته وغيرهم من المقربين من الملياردير أعربوا عن قلقهم المستمر من تعاطيه المخدرات".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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