بينهم 4 أشقاء.. مقتل وإصابة عشرات الفلسطنين في قصف مخيمات غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شبكة سكاي نيوز عن مقتل ثمانية فلسطينيين، يوم الأحد، بينهم سبعة في قصف من طائرة مسيّرة على جنين خلال عملية للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر فلسطينية، بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل إحدى عناصرها جراء تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية.

في حادثة منفصلة، قتل إسرائيلي بإطلاق نار شمال رام الله، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

تشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف، خصوصا الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر. وتركزت العديد من عمليات الاقتحام على مدينة جنين ومخيمها للاجئين حيث يسجّل حضور كثيف لمسلحين فلسطينيين.

في وقت مبكر الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 6 فلسطينيين، جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء" الواقع بجنوب مدينة جنين. ولاحقا، أفادت عن ارتفاع الحصيلة إلى سبعة.

نقلت وكالة "وفا" الرسمية فجر الأحد أن "عددا من الآليات العسكرية اقتحمت مدينة جنين من شارع جنين- نابلس، وسط مواجهات في مناطق عدة بالمدينة".

ذكرت أن "طائرات استطلاع وطائرات مسيّرة حلّقت في سماء المدينة".

أشارت الوكالة إلى أن من بين القتلى 4 أشقاء من عائلة عصعوص تراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما.

من جهتها، أكدت الشرطة الإسرائيلية مقتل إحدى عناصرها خلال عملية الأحد.

قالت إن القتيلة "كانت في عربة عملياتية تعرضت لانفجار عبوة ناسفة"، مشيرة الى أن التفجير أدى الى إصابة 3 عناصر آخرين بجروح.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب أحمد محمود حسين محارب (28 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في بلدة عبوين" شمال رام الله.

في حادثة منفصلة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مدني في إطلاق نار شمال رام الله.

قال في بيان "وقع قبل قليل هجوم إطلاق نار قتل فيه مدني إسرائيلي بالقرب من مفترق الشرطة البريطانية"، مشيرا الى مطاردة "الإرهابيين وإغلاق الطرق".