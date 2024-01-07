السيارة تحطمت.. النائب كريم السادات يتعرض لحادث سير بعد تقديمه التهاني بعيد الميلاد -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

تعرض النائب كريم السادات، إلى حادث بسيارته بعد عودته صباح اليوم الأحد، من زيارته للمشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ونشرت الصفحة الرسمية للنائب عبر "فيسبوك"، ما يلي: (قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ).

ونوهت الصفحة بأن النائب كريم السادات تعرض إلى حادث سير بسيارته بعد عودته صباح اليوم من القاهرة؛ حيث كان يقدم التهاني بعيد الميلاد المجيد.

ونشرت الصفحة الرسمية للنائب صورًا تظهر تحطم الجزء الأمامي لسيارته.