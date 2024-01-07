بالصور.. محافظ أسوان يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقه نائبة المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، عدد من الكنائس لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد.

وكان فى استقبال المحافظ بكاتدرائية الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى مطران أسوان وقساوسة وكهنة الكاتدرائية والذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ لحرصه على تقديم التهانى بهذه المناسبة.

و أعرب محافظ أسوان عن خالص تهانيه القلبية للإخوة المسيحيين، أبناء الوطن، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ناقلاً إليهم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.