محافظ الفيوم يفتتح معرض كساء الملابس الشتوي 2024 للأسر الأولى بالرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحى:

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الأحد، معرض "كساء الملابس الشتوي 2024" الذي أقامته جمعية صلاح الدين للتنمية، لتوفير وتوزيع ملابس شتاء جديدة على الأطفال والشباب من الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً بمختلف أنحاء المحافظة، كهدية مقدمة من الجمعية.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، والمحاسب محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين للتنمية، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة، و جبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.