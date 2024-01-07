نائب فرنسي يطالب بمنح العاملين في القطاع الصحي بغزة جائزة نوبل للسلام

اقترح النائب الفرنسي عن حزب "فرنسا الأبية" توماس بورت أن تذهب جائزة نوبل للسلام للعاملين في القطاع الصحي في غزة.
واوضح بورت إن "أطباء غزة وممرضيها وسائر العاملين في هذا القطاع هم الأجدر بأن يحصلوا على الجائزة الدولية في نسختها لعام 2024، نظراً لما يعانونه من ظروف صعبة خلال تأديتهم لمهامهم".
واعتبر إنَّ "مجرمي الحرب الإسرائيليين يقتلون الشعب الفلسطيني"، مطالباً "الجميع بالتحرك من أجل منح جائزة نوبل للسلام لعام 2024، للعاملين في القطاع الصحي في غزة".
وأرفق البرلماني الفرنسي رابطاً لحملة أطلقها تأييداً لهذا المقترح، داعياً إلى "التوقيع عليها".
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