القوات الجوية الأوكرانية: روسيا أطلقت 28 طائرة مُسيَّرة هجومية و3 صواريخ كروز على أوكرانيا ليل امس

اعلنت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 28 طائرة مُسيَّرة هجومية و3 صواريخ "كروز" على أوكرانيا خلال الليل، مضيفة أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 21 من الطائرات المُسيَّرة.
واشارت القوات الجوية الى أن روسيا استهدفت جنوب وشرق أوكرانيا بشكل أساسي؛ لكنها لم تذكر مصير الصواريخ الثلاثة التي تقول إن موسكو أطلقتها.
واستهدفت روسيا الشرق الأوكراني، أمس (السبت)، وقال فاديم فيلاشكين، حاكم الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا في منطقة دونيتسك، إن ضربة صاروخية روسية أودت بحياة 11 شخصاً، منهم 5 أطفال، وتسببت في إصابة 10 في مدينة بوكروفسك بشرق البلاد.
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