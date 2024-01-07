حزب الله: استهداف نقطة تموضع لجنود العدو في المالكية واحراق دبابةً في موقع رويسة العاصي

لعلن حزب الله في بيان صادر عن اعلامه الحربي، بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:05) من عصر يوم الأحد 7-1-2024 نقطة تموضع لجنود العدو في المالكية بالأسلحة المناسبة وأوقعوهم بين قتيلٍ وجريح".‏

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:30) من عصر يوم الأحد 7-1-2024 دبابةً في موقع رويسة العاصي بصواريخ كورنيت مما أدى إلى إصابتها وإحراقها وتدميرها ووقوع طاقمها بين قتيلٍ وجريح".