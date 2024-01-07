بلدة الخيام تتعرض لقنابل فوسفورية والقصف الاسرائيلي استهدف اطراف حولا وحانين

استهدف القصف الاسرائيلي وسط بلدة الخيام بالقنابل الفوسفورية، كما استهدف منطقة الشاليهات وحي العوايضة في أطراف الخيام باتجاه السهل. كما استهدف القصف الاسرائيلي بـ ٣ قذائف اطراف حولا في خلة بلوط وحرش مركبا. واستهدف القصف المدفعي الاسرائيلي أطراف بلدة حانين.

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