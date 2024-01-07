مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مشروع مخبز الامل الخيري في شمال لبنان

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع جمعية الأيادي البيضاء بتوزيع 25،000 ربطة خبز يومياً للعائلات القاطنة في ‏محافظة عكار ومدينة المنية ضمن مشروع مخبز الامل الخيري للمرحلة الرابعة في ‏شمال لبنان، كما يستمر اسعاف سبل السلام في مدينة المنية وشمال لبنان بجهوده في اطار الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل وإشراف مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية، في تلبية المهمات حيث تم تنفيذ خلال الاسبوع الفائت ستة وثمانون مهمة تنوعت بين اسعاف ونقل المرضى والجرحى من والى المستشفيات ومعالجة الحروق.

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