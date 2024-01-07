شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يشارك فى قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقدم نقيب المحامين، خلال مشاركته في القداس - التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وكل أقباط مصر بمناسية عيد الميلاد المجيد.
وأعرب نقيب المحامين، عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على مصرنا الحبية بالخير والسلام.
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