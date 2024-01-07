نقيب المحامين يشارك فى قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأعرب نقيب المحامين، عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على مصرنا الحبية بالخير والسلام.

القاهرة - سامية سيد - شارك نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محمد يوسف

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