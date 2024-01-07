شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يقرر تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5% للمستحقين والان مع تفاصيل الخبر
وذلك بعد الزيادة الأولى التي قررها نقيب المحامين في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023.
وكان نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اصدر سابقا قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لجميع المستحقين للمعاشات، بواقع خمسمائة جنيه، على أن يتم صرفها من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.
جدير يالذكر أن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، قد صرف منح استثنائية بمناسبة أعياد "الفطر والاضحى والقيامة"، للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفيين، بواقع خمسمائة جنيه في كل مناسبة، هذا إلى جانب صرف منح استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، وذلك للقصر من أبناء المحامين المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه.
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