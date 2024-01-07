شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يقرر تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5% للمستحقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5% لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية التي تتم في عهد النقيب عبدالحليم علام.

وذلك بعد الزيادة الأولى التي قررها نقيب المحامين في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023.

وكان نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اصدر سابقا قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لجميع المستحقين للمعاشات، بواقع خمسمائة جنيه، على أن يتم صرفها من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.