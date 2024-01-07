شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يهنئ كنائس مصر الجديدة بالأعياد المباركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، كنائس مصر الجديدة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليك، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد والغطاس.

كما كلف الدكتور عصام خليل رئيس الحزب؛ والأمين العام الدكتورة هبة واصل، وفد ضم المهندس ماجد نبيل عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي مايكل عادل مساعد مدير المركز الإعلامي للتهنئة بالاعياد المباركة.

وضمت جولة الحزب زيارة كنائس مارجرجس هليوبوليس ، والملاك شيراتون، والعذراء ارض الجولف ، والقديس مارمرقص الرسول بكليوباترا، والكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، و وكنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك.

ونقل وفد الحزب تهنئة الدكتور عصام خليل للرعاة وكهنة الكنائس بمناسبة الاعياد المباركة حيث يحتفل الارثوذكس والانجيليين بعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي، والكنيسة الكاثوليكية بعيد الغطاس وفق التقويم الغربي، واعرب عن تمنياتهم ان تعم الخيرات البلاد وتظل اعياد مصر ملحمة تجمع كافة المصريين.