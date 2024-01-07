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شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يهنئ كنائس مصر الجديدة بالأعياد المباركة والان مع تفاصيل الخبر
كما كلف الدكتور عصام خليل رئيس الحزب؛ والأمين العام الدكتورة هبة واصل، وفد ضم المهندس ماجد نبيل عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي مايكل عادل مساعد مدير المركز الإعلامي للتهنئة بالاعياد المباركة.
وضمت جولة الحزب زيارة كنائس مارجرجس هليوبوليس ، والملاك شيراتون، والعذراء ارض الجولف ، والقديس مارمرقص الرسول بكليوباترا، والكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، و وكنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك.
ونقل وفد الحزب تهنئة الدكتور عصام خليل للرعاة وكهنة الكنائس بمناسبة الاعياد المباركة حيث يحتفل الارثوذكس والانجيليين بعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي، والكنيسة الكاثوليكية بعيد الغطاس وفق التقويم الغربي، واعرب عن تمنياتهم ان تعم الخيرات البلاد وتظل اعياد مصر ملحمة تجمع كافة المصريين.
المصريين الأحرار يهنئ كنائس مصر الجديدة
المصريين الأحرار يهنئ كنائس مصر الجديدة
المصريين الأحرار يهنئ كنائس مصر الجديدة
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